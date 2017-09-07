Новости версия для печати Два легковых автомобиля не поделили регулируемый перекресток на улице Мостовой В результате ДТП под угрозой оказался подросток-пассажир. К счастью, он отделался незначительными ушибами.



ДТП произошло минувшим вечером.



Нехарактерное расположение столкнувшихся машин – первое, что бросалось в глаза на перекрестке. «Волга» явно поворачивала налево, но «Хонда», ехавшая прямо, почему-то врезалась отечественной легковушке в правый бок. В японской иномарке находился 14-летний мальчик. Удар смягчили подушки безопасности.



Определить виновника происшествия полицейским предстоит в ходе административного дознания. Существенного затруднения движения авария на Мостовой не повлекла.





Иван Суверин

7 сентября 2017 года







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