Новости версия для печати Факт травмирования троих ливенских подростков попал в поле зрения орловского Следственного комитета Там начата доследственная проверка.



Как выяснили следователи, на участке, где стоял строительный кран, не велись работы. Не было даже разрешения на строительство. Мальчишки забрались на стрелу, и в тот момент оборвался трос. С переломами они были доставлены в районную больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Татьяна Напольских

7 сентября 2017 года







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