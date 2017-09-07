Новости версия для печати Скоро девятиклассники будут сдавать государственный экзамен по русскому языку не только письменно, но и устно В конце сентября начнется апробация модели.



Надо будет прочитать текст вслух, пересказать его и обсудить с педагогом. На всё – 15 минут. 1,5 тысячи школьников из Московской области, Татарстана и Чечни уже поучаствовали в эксперименте. С 28 сентября по 8 октября начнется общественная опробация. Подключаются 19 регионов страны. Попала ли в этот список Орловщина – станет известно чуть позже. Но уже сейчас в Рособрнадзоре говорят, что устный экзамен по русскому языку в будущем станет обязательным. Оцениваться будет как «зачет» или «незачет». И это будет являться допуском к государственной аттестации девятиклассников.





Татьяна Напольских

7 сентября 2017 года







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