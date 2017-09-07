Новости версия для печати Пожилые люди продолжают открывать двери мошенникам Очередной случай произошел в Орле.



В квартиру пожилой женщины мошенники зашли, представившись газовиками. Позже полицейским потерпевшая рассказала, что много раз слышала про незваных гостей, но распознать их вовремя не сумела. Итог – украденные деньги и ценные вещи.



Как рассказала женщина, пока один из мужчин отвлекал хозяйку, второй незаметно забрал лежащие на виду деньги в размере пяти тысяч рублей, золотые украшения и ювелирную бижутерию. 83-летняя женщина обнаружила пропажу только через несколько часов, когда ее дочь вернулась домой. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража - возбуждено уголовное дело.



В службе 04 говорят, что отличить настоящего газовика от жулика обычно несложно: форменная одежда, удостоверение и особый инструментарий не оставляют сомнений. А у диспетчера службы всегда можно уточнить, направлялся ли газовый мастер по данному адресу.





Иван Суверин

7 сентября 2017 года







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