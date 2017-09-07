Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Чей зеленый – «зеленей»? Регулируемый перекресток не поделили два автомобиля.



- Высоту оценят следователи. В региональном Следственном комитете проводят проверку по факту травмирования троих ливенских подростков.



- Доверчивость – ценой в пять тысяч. Очередной случай социального мошенничества зафиксирован в Орле.



- Звонок на урок – по назначению врача. В научно-клиническом центре открыли школьный класс.





Вести-Орёл

7 сентября 2017 года







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