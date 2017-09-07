Новости версия для печати Пешеход и велосипедист пострадали в автомобильных авариях в минувшую среду Всего за минувшие сутки на территории Орла и Орловской области зарегистрировано 25 аварий. Травмировано три человека.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 6 сентября в 13:30 водитель, управляя КАМАЗом с прицепом, двигался со стороны посёлка Верховье и в районе 3 км автодороги Покровское-Верховье-Трудки допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении и резким манёвром пересёк проезжую часть. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, был госпитализирован.



6 сентября в 20:40 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», двигался по улице Фрунзе города Ливны и в районе дома №67 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован. Водитель автомобиля оставил место происшествия.



Кроме того, за минувшие сутки было задержано 3 водителя в состоянии опьянения. Ещё один отказался проходить медицинское освидетельствование.





Татьяна Курбатова

7 сентября 2017 года







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