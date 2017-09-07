Новости версия для печати Сегодня в Орле депутат Госдумы Николай Земцов провёл приём граждан Проблемы, с которыми пришли на прием орловцы, в большинстве своём касались приближающегося отопительного сезона.



Больше 70 домов в Орле к отопительному сезону не готовы, так как у них нет управляющих компаний. Жильцы пытаются решать проблемы своими силами, но, как оказалось, без помощи народного избранника им не справиться. Дело в том, что управляющие компании не хотят брать эти дома на баланс из-за низких экономических показателей – им это просто не выгодно. Николай Земцов отметил, что эта проблема переросла в систематическую и пообещал помочь решить её на уровне правительства. А вот обращение жильцов дома №29 по улице Выставочной буквально шокировало народного избранника. Новостройку отключили от газа из-за превышения допустимых норм уровня угарного газа в квартирах.

Николай Земцов, депутат Государственной Думы РФ: «Будем сейчас решать в экстраординарном порядке, вместе с Ростехнадзором, нужно сделать заключение о недолжном монтаже газового оборудования и о срочном гарантийном ремонте, который должен выполнить застройщик этого дома».





Антон Киселёв

7 сентября 2017 года







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