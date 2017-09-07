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Квартира для сироты

Год назад сирота из Свердловского района Наталья Басова получила долгожданную квартиру в Змиевке, однако уютным это жилье назвать нельзя. На стенах - плесень, из крана течет ржавая вода, в доме пахнет сыростью. В местной администрации уверяют, что квартиру выдавали в хорошем состоянии – без грибка и других проблем, а все что с ней случилось после – дело рук самих жильцов. Так ли это?

Свою двухкомнатную квартиру Наталья Басова делит с супругом и тремя детьми. Уютом в этом доме и не пахнет, зато стоит резкий запах сырости. Стены атакованы грибком.
Наталья Басова, сирота: «Мы даже когда спим, мы чувствуем эту влажность, сырость на подушках. У меня кашель, я задыхаюсь, и насморк, очень тяжело дышать». 
Многодетная мать тратит круглую сумму на лекарства от кашля, которым страдает вся семья. К тому же в доме прохладно, и как уверяет хозяйка, даже в отопительный сезон - температура едва до 10 градусов доходит.
Наталья Басова, сирота«Отопления тут нет, зимой тут греет одна батарея, ни на кухне, ни в спальне батареи вообще не греют». 
Квартиру со всеми неудобствами Наталья получила год назад как сирота. Теперь так и живет – в сырости, холоде и обиде на местную администрацию, в которой курировали заселение девушки. Чиновники же уверяют – передавали квартиру в хорошем состоянии, без плесени, с исправными коммуникациями.
Артем Прекраснов, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства Свердловского района: «Были сделаны фотографии данного помещения на момент передачи. Помещение было в идеальном состоянии, был проведен ремонт, покрашены полы, на стенах не было грибков, батареи были в исправном состоянии, потому что это был уже ноябрь и шел отопительный сезон, канализация работала, сантехника не протекала». 
Вскрылась и еще одна деталь. Оказывается, это не первое жилье Натальи Басовой по договору социального найма. Перед тем как заселиться во вторичку, девушка с семьей жила в новостройке, но и там ей условия не понравились.
Наталья Басова, сирота: «Там дома очень быстро строятся, они тонкие и - тоже самое - холодные дома. Там единственное, что хорошо – коммуникации и газ».
Олег Шумай, глава администрации Свердловского района: «Она пишет: «Прошу расторгнуть договор по улице Южной». Мы пошли ей на встречу и по договору № 4 от 10 ноября 2016 года – это уже второй договор с Басовой - предоставили другое жилье площадью 41,6 квадратных метров. Могу сказать, что по этой квартире муниципальное образование доплачивало свои средства».
Кстати, новоселье Басовы справили совсем недавно – в августе, несмотря на то, что квартира уже год в их распоряжении. В администрации пообещали, что не оставят многодетную семью без помощи. Лишь бы Басовы сами в этом были заинтересованы.

Тем временем, в Свердловском районе еще 34 сироты ждут свои квадратные метры. И кто-то из них получит ключи уже совсем скоро. Очередные пять квартир в новостройке готовы к заселению.




Татьяна Дьяконова
7 сентября 2017 года

 


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