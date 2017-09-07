Новости версия для печати Активисты ОНФ провели рейд по отремонтированным дворам в Орле Ремонт дворов сейчас не только под контролем жителей, но и «фронтовиков». Увиденное активистов не порадовало.



Выборочно осмотрев 15 дворов во всех районах города Орла, «фронтовики» отметили, что завершены работы только на одной дворовой территории. Активисты планируют встретиться с властями и напомнить, что нужно сделать, чтобы в этом году проект был успешно завершен.





Татьяна Напольских

7 сентября 2017 года







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