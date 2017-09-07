Новости версия для печати В орловском Краеведческом музее открылась фотовыставка «Урал. Притяжение» Автор выставки - Вера Демичева - «Народный мастер России», член «Союз художников России», лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России».



Вера Демичева предлагает зрителям вместе с ней побывать на Урале, увидеть невероятной чистоты озера, древние горы, корабельные сосны. Глядя на эти работы, в памяти возникают образы из сказок Бажова, а строгая и неяркая красота природы, дарит умиротворение и покой. Цикл фотографий, которые Демичева представила в музее, сняты в разных местах Урала и в разные годы.



Вера Демичева преподает в Школе искусств и ремесел, она постоянный победитель многих международных и российских конкурсов и выставок в области изобразительного искусства.





Эва Стасюлевич

7 сентября 2017 года







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