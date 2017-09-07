Новости версия для печати Тургеневский мост в Орле готовят к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона Об этом сообщили в мэрии областного центра.



Новое покрытие появится на площади больше 5 тысяч кв. метров. Сейчас дорожники ремонтируют деформационный шов. На это понадобится около пяти дней. Пока ведутся работы, автодвижение может быть затруднено.





Татьяна Напольских

7 сентября 2017 года







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