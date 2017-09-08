Сегодня - Международный День грамотности

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пятница
8.09.2017
7:32:38
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Сегодня - Международный День грамотностиВ Орле пройдет акция «Город с книгой».
В библиотеках и скверах состоятся встречи с орловскими писателями и поэтами, известными людьми города, чтения произведений, ставших классикой, театрализованные представления, игры, викторины, конкурсы, экскурсии и многое другое. Мероприятия будут организованы в библиотеке им. А.С. Пушкина, библиотеке им. Фета, центральной детской библиотеке им. Крылова и детской библиотеке им. Гайдара.
Библиотечно-информационный центр приглашает на акцию «BOOK-LOVERS» на площадь «Юности» (в районе ДЮСШ «Атлант»). Начало в 18:30.
Детям и взрослым будут предложены интеллектуальные игры и конкурсы, возможность прочитать стихи поэтов-юбиляров 2017 года и новинка — книжные дегустации.
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