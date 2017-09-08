Новости версия для печати Более двух тысяч подростков в регионе с начала года получили возможность подзаработать Почти 1500 школьников трудились во время школьных каникул.



Экологические отряды работали в Орле. А в Верховском, Знаменском, Кромском, Ливенском и Хотынецком районах ученики старших классов приводили в порядок территорию своих школ и, причем, не безвозмездно.





Анна Боева

8 сентября 2017 года







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