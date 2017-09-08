Новости версия для печати Легенда орловского сельского хозяйства Леонид Егорович Бородин отметил 85-летие Леонид Бородин - Почетный гражданин Орловской области, лауреат национальной премии имени Петра Великого, Лучший менеджер России.



Он родился в Ливенском районе, и уже 85 лет живет и работает на Орловщине. Да как работает! Он сохранил единственный в регионе колхоз, не берет кредиты, но получает прибыль и показывает такие результаты, каких не могут добиться другие аграрии. На заработанные деньги он реставрирует храм и проводит газопровод в село.



Опыт Леонида Егоровича уже вошел не только в «Летопись Орловщины», но и в учебные пособия для аграриев.































Владислав Кузнецов

8 сентября 2017 года







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