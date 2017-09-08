Новости версия для печати На урок – по назначению врача В НКМЦ имени Зинаиды Круглой открылась госпитальная школа в рамках проекта «УчимЗнаем». Это уже седьмая школа в стране. Такие классы для особенных детей, находящихся на длительном лечении, за два года появились в стационарах от Калининграда до Владивостока. И везде обучение - не индивидуальное, как это было раньше. Быть частью социума – вот, что важно этим детям.



В этом году изолированности детей, которые находятся на длительном лечении в НКМЦ, сказали «нет». Родители вздохнули с облегчением: школа поможет не только учиться, но и общаться.

Сергей Шариков, руководитель проекта «УчимЗнаем»: «Сама тема госпитальной педагогии и лечебной педагогики насчитывает несколько десятилетий. И сегодня на открытии здесь присутствует академик Российской академии образования Евгений Александрович Ямбург, один из основоположников развития этой темы еще 30 лет назад. Госпитальная школа в Орле - седьмая в России и первая в регионах. Это - не инициатива сверху. Это мечта маленького мальчика Димы Рогачёва, больного лейкозом. Такую школу он просил у президента страны.

Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой: «Организация учебного процесса требует дополнительных усилий, и поэтому появляются такие педагоги-тьютеры, которые будут планировать совместно с врачами нагрузку индивидуально. Это будет зависеть от состояния здоровья ребенка, от его возможности принимать участие в учебном процессе непосредственно в аудитории, или заниматься индивидуально в своем боксе или палате». Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области: «Обучение, новые знания, внимание со стороны педагога, тьютора. Я уверен, что это будет очень мощной психологической поддержкой для таких детей». В этом учебном классе, действительно, есть всё. Помимо учебников, для удобства – планшеты. Интерактивная доска. Даже парты в этой школе расставлены непривычно - здесь не будет деления на классы по возрасту, заниматься все будут в едином помещении, отделить совсем маленьких учеников от ребят постарше позволит зонирование. И у каждого будет персональный помощник.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы тяжело в этот проект входили. Он непростой. Но именно благодаря опорному вузу, позиции Ольги Васильевны Пилипенко, сегодня 7 сентября, мы открыли этот класс». За парты сядут 22 ребенка - именно столько детей сегодня в НКМЦ находятся на продолжительном лечении. Программа – общего образования. Но для каждого ученика - персональная – по рекомендации врача. Академическая реабилитация – еще одна составляющая успеха в лечении.

Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «Следующим этапом мы планируем в ближайшей перспективе, совсем скоро, открыть отделение стационарной реабилитации пациентов». В детских стационарах страны сегодня лечатся 250 тысяч длительно и тяжело больных ребят. Разного возраста. И в следующем году организаторы проекта «УчимЗнаем» планируют прописать уроки еще в пяти медицинских центрах страны.









Надежда Невматулина

8 сентября 2017 года







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