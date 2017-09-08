На урок – по назначению врача

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На урок – по назначению врачаВ НКМЦ имени Зинаиды Круглой открылась госпитальная школа в рамках проекта «УчимЗнаем». Это уже седьмая школа в стране. Такие классы для особенных детей, находящихся на длительном лечении, за два года появились в стационарах от Калининграда до Владивостока. И везде обучение - не индивидуальное, как это было раньше. Быть частью социума – вот, что важно этим детям.
В этом году изолированности детей, которые находятся на длительном лечении в НКМЦ, сказали «нет». Родители вздохнули с облегчением: школа поможет не только учиться, но и общаться.
Госпитальная школа в Орле - седьмая в России и первая в регионах. Это - не инициатива сверху. Это мечта маленького мальчика Димы Рогачёва, больного лейкозом. Такую школу он просил у президента страны.
Сергей Шариков, руководитель проекта «УчимЗнаем»: «Сама тема госпитальной педагогии и лечебной педагогики насчитывает несколько десятилетий. И сегодня на открытии здесь присутствует академик Российской академии образования Евгений Александрович Ямбург, один из основоположников развития этой темы еще 30 лет назад.
Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой: «Организация учебного процесса требует дополнительных усилий, и поэтому появляются такие педагоги-тьютеры, которые будут планировать совместно с врачами нагрузку индивидуально. Это будет зависеть от состояния здоровья ребенка, от его возможности принимать участие в учебном процессе непосредственно в аудитории, или заниматься индивидуально в своем боксе или палате».
В этом учебном классе, действительно, есть всё. Помимо учебников, для удобства – планшеты. Интерактивная доска. Даже парты в этой школе расставлены непривычно - здесь не будет деления на классы по возрасту, заниматься все будут в едином помещении, отделить совсем маленьких учеников от ребят постарше позволит зонирование. И у каждого будет персональный помощник.
Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области: «Обучение, новые знания, внимание со стороны педагога, тьютора. Я уверен, что это будет очень мощной психологической поддержкой для таких детей».
За парты сядут 22 ребенка - именно столько детей сегодня в НКМЦ находятся на продолжительном лечении. Программа – общего образования. Но для каждого ученика - персональная – по рекомендации врача. Академическая реабилитация – еще одна составляющая успеха в лечении.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы тяжело в этот проект входили. Он непростой. Но именно благодаря опорному вузу, позиции Ольги Васильевны Пилипенко, сегодня 7 сентября, мы открыли этот класс».
В детских стационарах страны сегодня лечатся 250 тысяч длительно и тяжело больных ребят. Разного возраста. И в следующем году организаторы проекта «УчимЗнаем» планируют прописать уроки еще в пяти медицинских центрах страны.
Алексей Медведев, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «Следующим этапом мы планируем в ближайшей перспективе, совсем скоро, открыть отделение стационарной реабилитации пациентов».