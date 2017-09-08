Новости версия для печати Пьяный таран под Орлом Минувшим вечером на автодороге Орел-Знаменское нетрезвый водитель совершил два ДТП подряд. В первом случае автомобилист «под градусом» с места происшествия скрылся, во втором – сам оказался в кювете.



Битая в заднюю часть «Нива» и вылетевший далеко в придорожные посадки «Рено» не оставляют сомнений о картине происшествие. Возле поселка Бойцовский иномарка по касательной задела стоящую на обочине машину, и, без признаков торможения, продолжила движение в кювет. Водитель «Нивы» в момент аварии находился в машине.



Как выяснили полицейские, столкновение с «Нивой» – не первая авария, которую устроил водитель «Рено». Несколькими минутами раньше он протаранил стоящую «Ладу» в поселке Бойцовский прямо на глазах владельца.



Кроме ссадины головы, медики у водителя «Рено» существенных повреждений не нашли, а потому мужчину было решено вернуть к месту происшествия для оформления ДТП и освидетельствования на алкоголь.



Но после этого мужчина неожиданно впал в помраченное состояние. Между вспышками ярости и моментами забытья мужчина вел себя вполне адекватно. Но к месту ДТП повторно вызвали скорую помощь.



Для предотвращения новых инцидентов в дороге, а также с тем чтобы правонарушитель не увильнул от экспертизы. Один из экипажей ДПС отправился вслед за скорой. В итоге тест на алкоголь показал у водителя сильное опьянение.





Иван Суверин

8 сентября 2017 года







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