Новости версия для печати Игра на доверии – закончилась для благотворительного фонда проверкой Следственный комитет РФ по Орловской области заинтересовался волонтерами, которые собирали средства на лечение орловчанки Ани Пылаевой. Поводом к этому послужил наш сюжет и обращение в правоохранительные органы семьи. Псевдоволонтеры деньги собирали на улицах Липецка. Но до Пылаевых ни копейки не дошло.



Восьмилетней орловчанке год назад требовалось срочное лечение. Пока семья собирала деньги с помощью «Русфонда», в дом Пылаевых постучались так называемые «благотворители». Они заявили, что также вести сбор средств для Ани Пылаевой. Как появились, так и пропали. Уже после того, как при поддержке настоящих благотворителей Аня прошла курс лечения, выяснилось: уличные волонтеры снова собирают пожертвования для девочки, только уже в Липецке.



Фонд «Живи, малыш!» летом 2016 был зарегистрирован в Орле, а потом в Липецке. Но почему деньги не дошли до адресата? За ответом съемочная группа отправилась в офис некоммерческого фонда. Так они себя называют. По словам представителя фонда Ивана, сбор средств продлился всего неделю. 18 тысяч рублей, адресованных Ане, перешли на счет другой семьи, якобы потому что Пылаевы сами от них отказались.



Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области инициировало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение о наличии или отсутствии в действиях сотрудников благотворительного фонда состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России «Мошенничество».



По данным популярного экономического портала, сегодня в России 9 тысяч официальных благотворительных фондов. Число мошенников – в разы больше. Игра на доверии граждан может закончиться для лжеволонтеров внушительным штрафом или же заключением под стражу. Пока же единственный способ помешать преступным благотворителям – помогать, но проверять!

Татьяна Курбатова, волонтёр благотворительного проекта «Виктория»: «Перечислять деньги нужно только на реквизиты, которые указывает семья. Позвоните, уточните, узнайте эти реквизиты. Те люди, которые ходят в транспорте или на улице, они не имеют права собирать. И зачастую у них, к сожалению, неверная информация, которую они предоставляют людям».





Надежда Невматулина

8 сентября 2017 года







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