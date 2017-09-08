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«Мечтать – пусть нелепа мечта, бороться - когда побежден...»Знаменитые слова рыцарского обета Дон Кихота прозвучат сегодня на сцене театра «Свободное пространство». Этим спектаклем открывается 41 творческий сезон.
Зрители увидят вариант «спектакля в спектакле», когда действующие лица на наших глазах перевоплощаются в других персонажей. Мы посмотрим на другого Дон Кихота, другого Пансу, другую Дульсинею.
Испания. Севилья. Конец XVI века. Поэт Сеpвантес вместе со своим слугой попадает в лапы инквизиции. В ожидании суда поэт развлекает сокамерников историей благородного идальго Дон Кихота Ламанчского, его верного оруженосца Санчо Пансы и Альдонсы Лоренсо, для которой Дон Кихот придумал имя Дульсинея Тобосская. Соответственно, эпизоды биографии автора перемежаются с ожившими страницами из его романа. Так задумали его авторы - драматурги Дейл Вассерман и Джо Дерион.
А зрительский интерес подогревается еще и тем, что Александр Михайлов, 30 лет руководивший театром, покидает его. Каждая сцена решена им по-своему, полна неожиданных поворотов, каждая органично вставлена в общую стилистику спектакля. Все исполнители прекрасно поют, двигаются и с упоением проживают свои роли.
А вот каким спектакль видится режиссеру-постановщику Александру Михайлову: «Там и власть, и народ, и отношение к жизни, и те ценности, которые есть у человека, то есть весь круг проблем, который волнует театр».
Александр Михайлов: «Поскольку я понимаю, что это последняя работа, мне хочется, чтобы она была достойной, яркой, интересной, чтобы она долго была на сцене театра, и чтобы зрители ходили...»
Сценографию и костюмы придумал художник Владимир Королев. Стены тюрьмы –стилизованные ОМОНовские щиты. Мрачные декорации лучше оттеняют безрассудно смелые и романтические мечтания.
Будет здесь и ветряная мельница, и постоялый двор, и злой волшебник, с которым Дон Кихот однажды сойдется в решающей битве, и другие болтливые и неразговорчивые, добрые и не очень, смешные и серьезные персонажи.
Владимир Королев, художник: «Я думаю, что события, происходящие в тюрьме, не навевают оптимизма, а щиты ОМОНа, это очень актуально».
Мюзикл, как и книга - о неисправимом идеалисте, в жестокие времена сохраняющем веру в добро и справедливость. История Дон Кихота подчеркивает важность управления своей судьбой. С ситуациями, когда надо рисковать и призвать на помощь воображение, мы сталкиваемся каждый день.