Новости версия для печати Орловская область получит 10 новых автомобилей скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса Деньги выделены из резервного Фонда Правительства страны.



В этом году предусмотрена поставка 1150 автомобилей скорой медицинской помощи в 75 российских регионов и 1549 школьных автобусов в 77 регионов, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловской области распределено 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, из них 4 автомобиля марки «УАЗ» и 6 автомобилей «ГАЗ».



Также наш регион получит два школьных автобуса вместимостью 22-24 человека.



Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России в объёме по 3 млрд рублей на закупку в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для организаций, определённых Минобрнауки России и Минздравом России в субъектах Федерации.



Транспортные средства будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.





Орловское Информбюро

8 сентября 2017 года







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