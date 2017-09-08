Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
8.09.2017
19:12:39
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Психологической службе уголовно-исполнительной системы исполнилось 25 лет

Они помогают справиться с проблемами тем, кто преступил закон. Сегодня в орловском управлении ФСИН прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию.

У истоков создания этой службы  в регионе в 1990-х годах  стояли нынешние ветераны службы, в частности,  Владимир Суровцев.  Сегодня он дает свои рекомендации психологам, работающим с осужденными.
Владимир Суровцев, председатель Совета ветеранов УФСИН России по Орловской области: «Я бы порекомендовал, чтобы Достоевский был настольной книгой, чтобы понять какое смутное состояние души бывает у человека».
На сегодняшний день в шести  подразделениях УФСИН России по Орловской области трудятся  25 психологов,  которые каждый день пытаются  помочь осужденным как индивидуально, так и с помощью групповых занятий.  
Дмитрий Лабанов, начальник психологической лаборатории СИЗО-1  УФСИН России по Орловской области: «Первоначально идет адаптация к местам лишения свободы. Человек находится в острой стрессовой ситуации, когда после совершения преступления, после суда попадает в места лишения свободы».
За  добросовестную работу сотрудники были награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями ведомства, а также  памятными медалями и знаками.
 



Юлия Опанасюк
8 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта