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Психологической службе уголовно-исполнительной системы исполнилось 25 лет

У истоков создания этой службы в регионе в 1990-х годах стояли нынешние ветераны службы, в частности, Владимир Суровцев. Сегодня он дает свои рекомендации психологам, работающим с осужденными.

Владимир Суровцев, председатель Совета ветеранов УФСИН России по Орловской области: «Я бы порекомендовал, чтобы Достоевский был настольной книгой, чтобы понять какое смутное состояние души бывает у человека».

На сегодняшний день в шести подразделениях УФСИН России по Орловской области трудятся 25 психологов, которые каждый день пытаются помочь осужденным как индивидуально, так и с помощью групповых занятий.

Дмитрий Лабанов, начальник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области: «Первоначально идет адаптация к местам лишения свободы. Человек находится в острой стрессовой ситуации, когда после совершения преступления, после суда попадает в места лишения свободы».

За добросовестную работу сотрудники были награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями ведомства, а также памятными медалями и знаками.