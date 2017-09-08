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Чтобы навести порядок в своем дворе, стоит проявить активность

Недовольные состоянием своего двора орловцы могут жаловаться в управляющую компанию и попытаться войти в программу благоустройства дворов. Тем более что сейчас идет прием заявок.

Мусор, сломанные лавочки, разрушенные дороги  – вот что каждое утро видят жильцы сразу трех многоквартирных домов, выходя из подъездов. О том, что для жителей  многоквартирных домов № 19 по улицам Полесской, № 13 по улице Новикова и № 46 по улице Тургенева выход на улицу сродни серьезному испытанию, мы рассказывали совсем недавно. И если  в преддверии нового учебного года  ветки  старых деревьев у школы № 24 были спилены, то вот территория, прилегающая вышеназванным домам  требует серьезного ремонта – ливневки не работают, мусор разбросан на детской площадке, ямы на асфальте, которые после каждого дождя превращаются в озера. А ведь впереди - сезон дождей.  Жители неоднократно обращались в управление коммунального хозяйства, да только там их заверяют, что  благоустраивать свой двор должны те, кто там живет. Жильцы утверждают, что делают все, что в их силах. А вот чем тогда занимается дворник – остается под вопросом. 
 
В  управляющей компании заверили, что   проблема с вывозом мусора –  самая популярная. Однако, она не  только в  их компетенции.
Наталья Мазуркевич, директор ООО «УК Советского района»: «Проблемы с вывозом мусора у нас могут сложиться в связи с тем, что у управляющей компании «УК Советского района» заключен договор подряда на вывоз мусора с компанией ООО «ЭкоТек». В связи с тем, что у нас работает Единая диспетчерская служба 510-510, все обращения жителей отслеживаем, все заявки у нас на контроле, поэтому если возникают такие проблемы, мы стараемся оперативно принимать меры и решать эти вопросы. Такие же вопросы и по дворнику – если они возникают, то мы в экстренном порядке примем меры и отследим эти факты, если имеются».
Автомобилисты также бьют тревогу: в летний сезон им смело можно пересаживаться на велосипеды. Содержать автомобиль с такими дорогами крайне затратно.
 
Управление коммунального хозяйства о проблемах этих дворов в курсе уже давно. В этом году двор не попал в программу ремонта. Но может попасть туда в следующем. Для этого уже самим жителям надо проявить активность. Провести общее собрание в своем дворе и подать заявку.
Марина Бородина, менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Проект программы и порядок размещены на сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда» и опубликованы в орловской «Городской газете». Заявки принимаются в администрации города Орла в кабинете 204. Принимаются предложения, оформленные согласно этому порядку. По правильности оформления протоколов жители могут обратиться в территориальное управление по району».
Заявки принимаются до 30 сентября. Попасть в программу  – реально. И тогда уже с помощью федеральных денег можно будет превратить двор в  сад.





Юлия Опанасюк
8 сентября 2017 года

 


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