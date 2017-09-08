Новости версия для печати В Орловской области ищут пропавшего грибника Накануне вечером возле поселка Нарышкино ушел за грибами и до сих пор не вернулся 80-летний орловец.



На его поиски подняты оперативные службы и отряд волонтеров «Лиза Алерт. Орел». Волонтеры приглашают взрослых неравнодушных земляков помочь в поисках. Как это сделать – можно прочитать в социальных сетях.



Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", потерявшийся грибник найден. Всех, принимавших участие в поиске, благодарят за помощь.





Вести-Орёл

8 сентября 2017 года







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