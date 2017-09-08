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Орловские аграрии продолжают битву за урожай

В Троснянском районе подводят предварительные итоги уборочной кампании.

Земледельцы убирают зерно с повышенной влажностью. Говорят, что не боятся этого делать, благодаря сушильным комплексам, которые установлены на местных агропредприятиях.

Александр Насонов, глава Троснянского района: «В целом, по району мы сегодня убрали порядка 70 процентов всех зерновых, у нас осталось убрать две с половиной тысячи – это кукуруза, которую, в принципе, убирать еще рано, порядка двух с половиной тысяч гектаров озимой пшеницы, и восемьсот гектаров ячменя».

Уже собрано 100 тысяч тонн зерна. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились. В целом, в районе планируют получить богатый урожай – до 180 тысяч тонн различных культур.