Новости версия для печати Подведены итоги одного из самых престижных фестивалей телевизионных фильмов и программ «Берега» ГТРК «Орел» - в числе победителей.



В 13-й раз на калужской земле собрались теле-, радиожурналисты и операторы со всей страны. В этом году

Татьяна Дьяконова, корреспондент ГТРК «Орел»: «Дело в том, что об этом экопоселении мои коллеги уже снимали материал, и трудно было привнести туда что-то свое, но когда я туда попала, окунулась в эту атмосферу, я поняла, что мне есть что сказать. И хочу высказать благодарность всему коллективу, принимавшему участие в создании этого сюжета». Тарусский фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега» посвятили экологии и вопросам сохранения культурных традиций. За победу боролись 170 работ. Их жюри оценивало по 8 номинациям. Материал об экопоселении «Междуречье» нашего корреспондента Татьяны Дьяконовой - в числе победителей.





Анна Вайсергисер

8 сентября 2017 года







На главную страницу





