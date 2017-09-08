Новости версия для печати Орловские библиотеки отметили международный День грамотности акцией «Город с книгой» Презентации, выставки, встречи, в том числе и с поэтами-земляками - весь день на нескольких площадках города говорили о «мериле образованности» – так называют грамотность.



А в библиотеке имени Пушкина провели библиофорум «Молодёжь. Чтение. Успех». Сегодня также были подведены итоги онлайн викторины, посвященной Году экологии.





Надежда Невматулина

8 сентября 2017 года







На главную страницу





