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Сегодня в селе Золотарёво открыли мемориал воинам-освободителям

Это событие не рядового масштаба, говорят жители Золоторева. Сегодня в селе после реставрации открыли памятник Героям Советского Союза. Почти триста человек покоятся в земле под мемориалом. Все они сражались за освобождение своего района на полях Великой Отечественной войны.

Подрастающему поколению есть на кого равняться. Фигура воина - в центре. На мраморных плитах высечено больше 140 имен героев. Их подвиги не забыты. Алексей Левов помнит ожесточенные бои, помнит, как плечом к плечу шли солдаты и освободили район от фашистов. Сегодня его наградили юбилейным знаком «80 лет Орловской области».

В дальнейшем именно здесь, у мемориала, будут принимать местных школьников в пионеры.