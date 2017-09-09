Сегодня - День красоты

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суббота
9.09.2017
10:57:29
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Сегодня - День красотыВ Орле его отметят в сквере Семьи открытием нового арт-объекта.
Это будет скамья «На крыльях детства». Ее автор уже известен орловчанам по другим арт-объектам, установленным на левом берегу Орлика. Дизайнер, художник – Олег Кваснин. В полдень здесь же начнется развлекательная программа, главными участниками которой, конечно, станут дети. Первоклассники из опекунских, приемных и многодетных семей получат подарки от городской администрации. А для всех гостей будут работать мастер-классы по парикмахерскому искусству и маникюру, рукоделию, а также викторины, конкурсы и спортивные состязания.
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