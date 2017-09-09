В орловском Музее изобразительных искусств открылась выставка Сальвадора Дали и Пабло Пикассо

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суббота
9.09.2017
10:57:27
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В орловском Музее изобразительных искусств открылась выставка Сальвадора Дали и Пабло ПикассоУникальный проект «Рапсодия страсти» впервые представляет российскому зрителю малоизвестные работы графического творчества величайших художников XX столетия из частных коллекций Франции и США.
Выставка работает с 8 сентября по 29 октября 2017 года.
Часы работы с 10:00 до 17:00, в четверг—с 10:00 до 21:00. Выходной—понедельник.
Адрес: г. Орел, ул. Октябрьская, 29.
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