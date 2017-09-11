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понедельник
11.09.2017
10:51:34
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Орловцы выберут «Народного участкового - 2017»Сегодня стартует первый этап ежегодного конкурса.
Конкурс пройдет в три этапа. Совсем скоро на сайте регионального управления МВД появится информация о полицейских. Из анкет конкурсантов орловцы узнают: сколько преступлений раскрыто, сколько обращений рассмотрено и какие еще профессиональные достижения получены. Победителей во всех трех турах будут выбирать посредством онлайн-голосования.
В финале – уже на сайте МВД России – в ноябре этого года. За выход в финал конкурса «Народный участковый» будут бороться 9 сотрудников полиции. Все они служат в ведомстве не меньше трех лет и не имеют дисциплинарных взысканий.
Напомним, в прошлом году победителем регионального этапа конкурса был признан майор полиции Александр Конюхов из Мценска.
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