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Судебные приставы Орловской области смогли заставить орловчанку погасить крупную задолженность

Тогда приставы арестовали ее имущество - дачу и земельный участок. После того, как должнице сообщили, что имущество будет передано на реализацию, женщина выплатила всю сумму задолженности.



Всего за 7 месяцев текущего года судебными приставами региона произведено около 2500 арестов имущества должников. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года.