Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Летопись, написанная кровью. Сегодня в Залегощенском районе после реставрации открыли военный мемориал. - Бросок – к медалям. Помогли ли орловчанам родные стены? В Орле стартовал турнир по вольной борьбе на Кубок Губернатора. - Почему трасса «Орел-Знаменское» стала приобретать нехорошую славу? - За любовь к родному краю! ГТРК «Орел» - в числе победителей на престижном фестивале.

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Вести-Орёл

8 сентября 2017 года







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