Новости версия для печати

Как сделать поездку детей в автомобиле удобной и безопасной?

На детском удерживающем устройстве должна быть маркировка на русском языке. Качественный товар обязательно имеет номер техрегламента, подробную инструкцию, информацию о допустимой массе ребенка. Также к изделию должен прилагаться чертеж с указанием порядка фиксации удерживающего устройства в автомобиле и пристегивания в нем малыша.

В случае обнаружения товара, несоответствующего этим требованиям, звоните в Роспотребнадзор.



Телефон горячей линии – 41-52-52.