16 сентября в Орле пройдет финал Первых Всероссийских школьных соревнований по скиппингу

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понедельник
11.09.2017
10:51:31
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16 сентября в Орле пройдет финал Первых Всероссийских школьных соревнований по скиппингуСкиппинг набирает популярность в России. Это прыжки со спортивной скакалкой.
Площадкой соревнований станет сквер около главного корпуса ОГУ им. Тургенева на улице Комсомольской. Заявились 8 команд, в том числе 3 - из Орловской области. Соперниками наших прыгунов станут участники из Ростовской, Московской и Омской областей. В программе финала: соревнования по трем дисциплинам и шоу-программа. Вход свободный.
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