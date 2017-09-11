Новости версия для печати 16 сентября в Орле пройдет финал Первых Всероссийских школьных соревнований по скиппингу Скиппинг набирает популярность в России. Это прыжки со спортивной скакалкой.



Площадкой соревнований станет сквер около главного корпуса ОГУ им. Тургенева на улице Комсомольской. Заявились 8 команд, в том числе 3 - из Орловской области. Соперниками наших прыгунов станут участники из Ростовской, Московской и Омской областей. В программе финала: соревнования по трем дисциплинам и шоу-программа. Вход свободный.





Надежда Невматулина

11 сентября 2017 года







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