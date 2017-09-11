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понедельник
11.09.2017
10:51:37
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16 сентября Орел вновь присоединится к Всероссийской акции «Кросс нации»Регистрация участников уже открыта.
Комиссия будет работать с 10 утра до половины седьмого вечера в училище Олимпийского резерва на ул. Матросова, дом 5. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении, медполис, страховку и справку из физдиспансера. Регистрация участников закроется за день до старта соревнований – 15 сентября.
Напомним, Всероссийский день бега в этом году объединит профессионалов и любителей из 84-х регионов страны. В Орловской области на старт выйдут около 3,5 тысяч участников. Старт забегов – в полдень на площади им. Ленина в Орле.
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