Новости версия для печати

16 сентября Орел вновь присоединится к Всероссийской акции «Кросс нации»

Комиссия будет работать с 10 утра до половины седьмого вечера в училище Олимпийского резерва на ул. Матросова, дом 5. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении, медполис, страховку и справку из физдиспансера. Регистрация участников закроется за день до старта соревнований – 15 сентября.

Напомним, Всероссийский день бега в этом году объединит профессионалов и любителей из 84-х регионов страны. В Орловской области на старт выйдут около 3,5 тысяч участников. Старт забегов – в полдень на площади им. Ленина в Орле.