Новости версия для печати На Орловщине подешевели овощи и фрукты «Орелстат» опубликовал данные о динамике цен на орловских прилавках.



В два раза подешевел картофель. На 10 рублей дешевели стали капуста и лук. Снизилась цена и на морковь – на 15 рублей за килограмм. Уменьшилась стоимость яблок, сейчас 1 кг можно купить за 100 рублей (вместо 108,22 руб.).





Юлия Сулим

11 сентября 2017 года







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