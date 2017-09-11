Единый день голосования прошёл в Орловской области

|
понедельник
11.09.2017
22:30:54
|
|
Единый день голосования прошёл в Орловской областиКак сообщила председатель облизбиркома Людмила Маркина, в регионе завершились выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и главы городского поселения Знаменка Орловского района.
68 избирательных участков в 23-х районах закрылись в 20 часов 10 сентября. По словам Маркиной, выборы прошли в штатном режиме. По предварительной информации в голосовании приняло участие более 11 200 избирателей или примерно 56,5 % от их общего числа.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта