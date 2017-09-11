Новости версия для печати Единый день голосования прошёл в Орловской области Как сообщила председатель облизбиркома Людмила Маркина, в регионе завершились выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и главы городского поселения Знаменка Орловского района.



68 избирательных участков в 23-х районах закрылись в 20 часов 10 сентября. По словам Маркиной, выборы прошли в штатном режиме. По предварительной информации в голосовании приняло участие более 11 200 избирателей или примерно 56,5 % от их общего числа.





Максим Шилов

11 сентября 2017 года







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