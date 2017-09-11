Новости версия для печати В Орловской области успешно реализуют программу устойчивого развития сельских территорий Благодаря целевым средствам появляются новые дорогие, строится жилье, благоустраиваются социально- значимые объекты. Как работает программа в Троснянском районе?



В небольшой деревне Нижнее Муханово теперь есть современная спортивная площадка, которой бы позавидовали горожане. Искусственное покрытие с резиновой крошкой - чтобы уменьшить скольжение, высокая ограда – через такую мяч не перелетит. Новую современную спортивную площадку построили на месте, где росли старые тополя. Остались последние штрихи, и уже совсем скоро, в конце сентября, ею смогут воспользоваться 90 школьников. Когда речь идет о детях – на первом месте безопасность. Многофункциональная площадка соответствуют всем современным стандартам. В районе - это уже четвертая по счету. Спортивное поле - один из десятка объектов, построенных по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Отремонтировали и сельскую школу в Нижнем Муханово. Классы, коридоры, спортзал – привели в порядок. Ирина Блинникова, заместитель директора по УВР Жерновецкой СОШ: «В 2016-17 учебном году нам посчастливилось войти в еще одну федеральную программу «Ремонт и строительство спортивных залов в сельских школах». В рамках реализации этой программы были полностью заменены покрытия стен и пола в спортивном зале, заменены оконные блоки и дверные проемы, было закуплено оборудование для спортивной площадки». Приводят в порядок и дороги района. Внимание уделяют не только основным, но и периферийным. Одна из таких - протяженностью 5 километров - скоро свяжет два поселка Студенок и Рождественский. Александр Насонов, глава Троснянского района: «Сама строительная часть дороги уже завершена, сейчас строятся тротуары, десается благоустройство и устанавливается электроосвещение. Я считаю, что в этом году мы эту дорогу сдадим». Благодаря новой дороге возвращается жизнь в село Ломовец. Переезжают даже из других городов. Еще три недели назад здесь было болото. Чтобы добраться до районного центра, людям приходилось делать крюк в три километра. С новым всепогодным проездом необходимость в этом отпала. К строительству привлекли инвестора, который помог частично покрыть расходы. Такая коллективная работа – яркий пример социального партнерства. Местные предприятия способствуют развитию района. Александр Насонов, глава Троснянского района: «Здесь даже на тяжелых тракторах проехать было практически невозможно. Мы пошли на то, что выделили сюда средства из районного дорожного фонда и дополнительно попросили инвестора, который работает на этой земле, который работает на этой земле, проложить здесь участок протяженностью 600 метров в щебенчатом исполнении». Блага цивилизации пришли и в деревню Чернодье Троснянского района. 150 сельчан обеспечили голубым топливом. Александр Насонов, глава Троснянского района: «По программе устойчивое развитие сельских территорий в этом году построен газопровод в деревне Чернодье, и сдан уже в эксплуатацию, протяженностью 4 км. Кроме того, при помощи губернатора в этом году построено гидротехническое сооружение в деревне Верхняя Морозиха». Федеральная программа рассчитана до 2020 года. На целевые средства развивают и малоэтажное строительство. Поселок со всеми удобствами на 80 домов возвели в Тросне. Территория почти полностью освоена, поэтому, под застройку готовят еще одну площадку.





Татьяна Дьяконова

11 сентября 2017 года







На главную страницу





