В Орловской области успешно реализуют программу устойчивого развития сельских территорий

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понедельник
11.09.2017
22:31:00
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В Орловской области успешно реализуют программу устойчивого развития сельских территорийБлагодаря целевым средствам появляются новые дорогие, строится жилье, благоустраиваются социально- значимые объекты. Как работает программа в Троснянском районе?
В небольшой деревне Нижнее Муханово теперь есть современная спортивная площадка, которой бы позавидовали горожане. Искусственное покрытие с резиновой крошкой - чтобы уменьшить скольжение, высокая ограда – через такую мяч не перелетит.
Новую современную спортивную площадку построили на месте, где росли старые тополя. Остались последние штрихи, и уже совсем скоро, в конце сентября, ею смогут воспользоваться 90 школьников.
Когда речь идет о детях – на первом месте безопасность. Многофункциональная площадка соответствуют всем современным стандартам. В районе - это уже четвертая по счету. Спортивное поле - один из десятка объектов, построенных по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Отремонтировали и сельскую школу в Нижнем Муханово. Классы, коридоры, спортзал – привели в порядок.
Приводят в порядок и дороги района. Внимание уделяют не только основным, но и периферийным. Одна из таких - протяженностью 5 километров - скоро свяжет два поселка Студенок и Рождественский.
Благодаря новой дороге возвращается жизнь в село Ломовец. Переезжают даже из других городов. Еще три недели назад здесь было болото. Чтобы добраться до районного центра, людям приходилось делать крюк в три километра. С новым всепогодным проездом необходимость в этом отпала. К строительству привлекли инвестора, который помог частично покрыть расходы. Такая коллективная работа – яркий пример социального партнерства. Местные предприятия способствуют развитию района.
Блага цивилизации пришли и в деревню Чернодье Троснянского района. 150 сельчан обеспечили голубым топливом.
Федеральная программа рассчитана до 2020 года. На целевые средства развивают и малоэтажное строительство. Поселок со всеми удобствами на 80 домов возвели в Тросне. Территория почти полностью освоена, поэтому, под застройку готовят еще одну площадку.
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