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Грибной сезон: на Орловщине один за другим начали пропадать любители «тихой охоты»

Правда, в каждом из случаев, долгий лесной квест заканчивался для потерявшихся грибников благополучно.

Последним в Урицком районе заблудился пенсионер. На его поиски спасателям и полицейским пришлось потратить немало сил.
Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВДРФ по Орловской области: «Сообщение о пропаже мужчины поступило в дежурную часть в УМВД по Урицкому району около 18 часов в четверг. Обратившаяся гражданка рассказала, что ее муж, 1937 года рождения, уехал в Урицкий район собирать грибы. Через несколько часов он вышел с ней на связь по телефону и сообщил, что заблудился и не может самостоятельно найти дорогу из леса. Розыском пенсионера занялись более 20 сотрудников местной полиции, а также МЧС и районной администрации. Сотрудники УМВД включили на служебном автомобиле специальные светозвуковые сигналы, которые привлекли внимание пенсионера. Полицейские оказали гражданину необходимую помощь». 
Похожий случай произошел в Знаменском районе области. Женщина, 1961 года рождения, ушла собирать грибы. После сообщения о том, что гражданка не может найти дорогу домой ее розыском занялись полицейские. К счастью, на следующий день женщина смогла выйти к одному из населенных пунктов Знаменского района.

В полиции грибникам советуют всегда иметь заряженный мобильник, не уклоняться далеко от знакомого маршрута и стараться выйти из леса до сумерек.


Иван Суверин
11 сентября 2017 года

 


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