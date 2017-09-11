«На крыльях детства» себя может почувствовать теперь каждый житель города Орла

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понедельник
11.09.2017
22:30:41
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«На крыльях детства» себя может почувствовать теперь каждый житель города ОрлаВ Сквере Семьи открыли новый арт-объект.
В Сквере Семьи в Орле появилась скамья, украшенная металлической аркой. Она носит название «На крыльях детства».
Её стоимость – 120 тысяч. Автор – Олег Кваснин. Открытие нового арт-объекта превратили в праздник, где было много музыки, конкурсы и улыбки. Главными героями, конечно, стали дети.
Социальный проект «Тебе, любимый город!» реализуется с 2013 года. За это время в сквере установили несколько тематических скамеек: «Скамья примирения», «Скамья желаний», «Скамья вдохновения», скамья «Счастливая семья». Но, как говорят, композиция еще не завершена. Ожидается, что еще одна скамья будет посвящена любви. Установить её планируют в следующем году.
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