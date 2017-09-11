Новости версия для печати «На крыльях детства» себя может почувствовать теперь каждый житель города Орла В Сквере Семьи открыли новый арт-объект.



В Сквере Семьи в Орле появилась скамья, украшенная металлической аркой. Она носит название «На крыльях детства».



Её стоимость – 120 тысяч. Автор – Олег Кваснин. Открытие нового арт-объекта превратили в праздник, где было много музыки, конкурсы и улыбки. Главными героями, конечно, стали дети.



Социальный проект «Тебе, любимый город!» реализуется с 2013 года. За это время в сквере установили несколько тематических скамеек: «Скамья примирения», «Скамья желаний», «Скамья вдохновения», скамья «Счастливая семья». Но, как говорят, композиция еще не завершена. Ожидается, что еще одна скамья будет посвящена любви. Установить её планируют в следующем году.





Татьяна Напольских

11 сентября 2017 года







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