Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Выбор сделан. 56,5% от общего числа избирателей – такую явку показали орловцы в прошедший Единый день голосования.



- В лес – за грибниками. Полицейские просят орловцев не забывать мобильные телефоны и не уходить с маршрута.



- «На крыльях детства» теперь может почувствовать себя любой житель Орла.



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Вести-Орёл

11 сентября 2017 года







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