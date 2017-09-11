Новости версия для печати Орловцы сделали свой выбор 11724 человек или 59,04% от общего числа избирателей – такую явку показали орловчане на прошедших выборах. Людям предстояло избрать нового главу посёлка Знаменка и 68 депутатов в сельсоветах.



Ни одной жалобы в Единый день голосования в избирком не поступило, а это означает, что выборы прошли успешно. А в самом избиркоме отметили, что минувшее воскресенье доказало готовность всей системы к выборам президента страны в марте следующего года.



2 кандидата от парламентских партий и 1 самовыдвиженец – таков был список в избирательных бюллетенях у жителей Знаменки. Они выбирали главу посёлка. В списки избирателей было включено более 9 тысяч человек, что сделало эти выборы самыми многочисленными в регионе.



Свой гражданский долг жители пригородного посёлка исполняли с надеждой на перемены. Многие пожаловались на плохие дороги, а потому отметили, что именно с них и должен начать свою работу кандидат, который займёт место главы посёлка.



А уже в Информационном центре избиркома стали известны предварительные итоги – больше 4000 тысяч сельчан, а это почти 85% от общего числа проголосовавших в Знаменке, выбрали Николая Логвинова – действующего главу посёлка. Всего из почти 20 тысяч избирателей, правом голоса воспользовались 11 200 орловцев. Тем самым явка составила 56,5 %.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «У нас все спокойно. Потому что, все те, кто хотел участвовать в выборах, кто хотел себя попробовать на политической арене и подготовили документы, они все были зарегистрированы. Есть те, которые не прошли процесс регистрации из-за того, чтобы вопросы к их документам, не более того». Единый день голосования стал для всей системы Избиркома выпускным экзаменом по подготовке к кампании по выборам президента России в марте следующего года. Россиян на этих выборах ждут нововведения.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Мы можем смоделировать ситуацию: например, житель города Орла по той или иной причине в день голосования будет находиться за пределами своего избирательного участка – там, где он включен в списке избирателей. Он может прийти в любую территориальную избирательную комиссию, либо участковую избирательную комиссию, находящуюся на территории РФ, подать там заявление о включении его в список избирателей и проголосовать там, где он будет в день голосования». Напомним, что помимо главы Знаменки, орловцы выбирали и депутатов сельсоветов. После оглашения официальных итогов голосования будут замещены 68 депутатских мандатов.



Сегодня утром на планёрке в областной администрации Вадим Потомский отметил, что ни одной жалобы в единый день голосования не поступило.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «У нас нет ни одной жалобы. У нас абсолютно спокойно все прошло. И – слова огромной благодарности жителям Орловской области. Люди в стороне не остались, люди пришли, проголосовали, высказали своим голосованием свою точку зрения в поддержку того или иного кандидата – за что им слова благодарности. Орловщина, как всегда, на высоте». Также стоит отметить, что в эти выборы впервые применялась технология изготовления протоколов участковых комиссий с машиночитаемым кодом и ускоренным вводом данных в ГАС «Выборы», позволившая повысить открытость и гласность выборов и ускорить работу по подведению итогов голосования.





Антон Киселёв

11 сентября 2017 года







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