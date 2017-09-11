Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
11.09.2017
22:30:39
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

За субботу и воскресенье на территории Орловской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие

Травмировано три человека.

Как сообщила старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 9 сентября в 7:40 водитель, управляя автомобилем «Мазда», двигался по ул. Комсомольской и в районе дома №189 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который следовал впереди попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения. Водитель автомобиля «Мазда» управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

9 сентября в 14:10 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2153», следовал по улице Розы Люксембург со стороны Комсомольской и в районе дома №52 допустил наезд на бордюрный камень и дорожное ограждение. В результате чего отскочил фрагмент части автомобиля и причинил телесные повреждения пешеходу – мужчине, 1938 года рождения, который находился на тротуаре.

10 сентября в 23 часа в Троснянском районе водитель, управляя транспортным средством «Мазда», двигался по автодороге Крым со стороны города Курска и на 434 километре допустил столкновение с попутным автомобилем «Опель». В результате ДТП пассажир «Опеля» получил телесные повреждения. Водитель автомобиля «Мазда» с места ДТП скрылся.

За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Ещё двое – отказались проходить медицинское освидетельствование.


Юлия Сулим
11 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта