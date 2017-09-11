Новости версия для печати За субботу и воскресенье на территории Орловской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие Травмировано три человека.



Как сообщила старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 9 сентября в 7:40 водитель, управляя автомобилем «Мазда», двигался по ул. Комсомольской и в районе дома №189 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который следовал впереди попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения. Водитель автомобиля «Мазда» управлял транспортным средством в состоянии опьянения.



9 сентября в 14:10 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2153», следовал по улице Розы Люксембург со стороны Комсомольской и в районе дома №52 допустил наезд на бордюрный камень и дорожное ограждение. В результате чего отскочил фрагмент части автомобиля и причинил телесные повреждения пешеходу – мужчине, 1938 года рождения, который находился на тротуаре.



10 сентября в 23 часа в Троснянском районе водитель, управляя транспортным средством «Мазда», двигался по автодороге Крым со стороны города Курска и на 434 километре допустил столкновение с попутным автомобилем «Опель». В результате ДТП пассажир «Опеля» получил телесные повреждения. Водитель автомобиля «Мазда» с места ДТП скрылся.



За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Ещё двое – отказались проходить медицинское освидетельствование.





Юлия Сулим

11 сентября 2017 года







На главную страницу





