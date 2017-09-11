Новости версия для печати Сегодня – Всероссийский день трезвости Этому дню посвящена выставка "Сухой закон круглый год", открывшаяся в орловской областной библиотеке имени Ивана Бунина.



Представлены издания, раскрывающие исторический и современный опыт борьбы с пьянством в нашей стране. Так, на страницах дореволюционной периодики журнала "Вестник Европы" за вторую половину 19 века приведены статистические данные о потреблении спирта в России. Рассматривался вопрос ограничения питейной торговли со стороны населения, и предлагались различные меры к ограничению пьянства. В тот же период эта социальная проблема стала актуальной для всех стран, в частности, речь шла об "эпидемии пьянства в Америке и Европе".



На страницах современных изданий рассказывается о влиянии алкоголя на организм взрослых и детей, о методах ранней диагностики, лечении и профилактике алкоголизма. Вновь поднимается вопрос здорового образа жизни, особенно среди молодёжи.



Отдельный раздел выставки посвящен истории борьбы за трезвость в Орловском крае.





Евгения Костомарова

11 сентября 2017 года







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