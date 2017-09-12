Новости версия для печати Орловский врач - в числе лучших в России В Сочи подвели итоги премии «Репродуктивное завтра России – 2017».



Премию вручают тем, кто в течение года внес заметный вклад в развитие акушерства и гинекологии. В этом году высокого звания удостоен наш земляк - заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий орловского Перинатального центра Алексей Голубенко. Ему присудили премию в номинации «Мастерство». Ее вручают за разработку инновационных методов лечения.





Анна Боева

12 сентября 2017 года







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