Новости версия для печати Орловские фотографы могут заявить о своем желании участвовать в выставке «Мир без границ» Выставка пройдет 29 сентября. Заявки принимают до понедельника, 18 сентября.



Если вам от 18 до 35 лет, и вы не мыслите своей жизни без фотографии - присылайте свои заявки на адрес mp57@yandex.ru У вас будет возможность стать участников мастер-классов от ведущих фотографов региона.





Анна Боева

12 сентября 2017 года







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