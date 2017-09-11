Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Капля спирта убивает не только рыбу. Как выглядит эко-катастрофа в отдельно взятой деревне?



- Без нужды – не выходить. Теплые санузлы появятся в 20-ти сельских школах.



- Выбор сделан. – Без жалоб и происшествий.



- «Красный день» орловского календаря. День основания области может стать выходным?



- Прощальная премьера. Худрук покинул «Свободное Пространство».



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Вести-Орёл

11 сентября 2017 года







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