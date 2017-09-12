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В орловском Госуниверситете им. Тургенева будут готовить ветеринарных врачей

В университете уже начали строить виварий – специальное помещение для содержания лабораторных животных. Он необходим для ветврачей, а также студентов-медиков.

В опорном вузе планируют готовить профессиональных ветеринаров не только для нашей области, но и для других регионов.