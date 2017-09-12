Новости версия для печати Орловцы выйдут на Куликово поле Мастера-реконструкторы из объединения «Яро Око» примут участие в праздновании очередной годовщины Куликовской битвы.



В этом году с момента знаменитого сражения исполняется 637 лет. В реконструкции примут участие более 400 представителей военно-исторических клубов. Торжества пройдут с 14 по 16 сентября в Тульской области . Узнать подробности о фестивале можно на сайте музея-заповедника «Куликово поле».





Анна Боева

12 сентября 2017 года







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