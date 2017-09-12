Новости версия для печати Выбор – сделан В Орловской области подвели итоги прошедшей избирательной кампании.



Выборы проходили в 23-х муниципальных районах. Явка составила 59%. По итогам голосования 62 мандата получили кандидаты от «Единой России», 1 мандат достался представителю КПРФ и в шести случаях голоса - у кандидатов-самовыдвиженцев. Самые крупные выборы прошли в Знаменке – Орловской. На пост главы поселка претендовали три человека. Подавляющее большинство голосов было отдано за Николая Логвинова.





Татьяна Напольских

12 сентября 2017 года







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