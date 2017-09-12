Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
12.09.2017
16:07:45
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В поле зрения общественной организации «Народный контроль» попал спиртзавод, расположенный в Верхней Любовше

Экологическое противостояние жителей деревни Верхняя Любовша и местного спиртзавода длится более пяти лет. Прекратить вредные выбросы в почву и воду пока не удалось ни селянам, ни надзорным органам. Недавно в борьбу за чистоту краснозоренской природы включились активисты общественной организации «Народный контроль». Общественники не добивались известности, их акции часто требуют скрытности.

Местный спиртзавод сбрасывает отходы на поля и в реку. Еще недавно такая вода попадала в водопровод. Теперь деревня запитана от дальней скважины и воду пить можно. Но не только это подвигло многих жителей выбыть из борьбы. Возмутившиеся люди получили от спиртовиков угрозы. 
 
Следы зловонной жидкости в поле видны там и тут. Красная жижа, высыхая, оставляет пятна грибка. На поля ее возят цистернами. Но к приезду съемочнойгруппы ГТРК «Орел» трактора с бочками с территории предприятия исчезли. Местные жители видели их в укромной ложбинке. Судя по всему, руководство спиртзавода преуспело не только в конспирации, но и в агентурной работе.
Активист орловской региональной общественной организации «Народный контроль»: «Позвонил представитель Эконадзора по Орловской области Антонов и попросил помощи, чтобы найти трубу, где сливается неизвестное вещество, и из-за этого вещества речка краснее. Завод приостановлен, на поля неизвестное вещество не вывозится. Мы предполагаем, что из Эконадзора утекла информация о том, что едет проверка».
С полей сомнительная жидкость стекает в овраг и устремляется в сторону реки. Запах от этого озерка, буквально, режет глаза. Десятки тонн зловонной жижи от реки Любовша отделяет рыхлая земляная насыпь. Один основательный осенний дождь, и отрава хлынет в водоем.
 
В отсутствие экологов активистам остается вызвать на место полицию. Наряд из Красной Зари прибыл оперативно. Заявление о правонарушении полицейские приняли, и взяли на анализ пробу зловонной жидкости. 
 
Кстати, если вывоз отходов спиртзавода невозможен, то их по-старинке спускают в реку. Немудрено, что надзорные органы не нашли, каким образом и где это делается. Чтобы обнаружить секретную трубу, надо пройти коровьими тропами и знать, где искать.
 
Этим материалом ГТРК «Орел» и общественная организация «Народный контроль» обращает внимание прокуратуры, полиции и следственного комитета на беспредел в Верхней Любовше.





Иван Суверин
12 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта