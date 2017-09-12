Новости версия для печати В поле зрения общественной организации «Народный контроль» попал спиртзавод, расположенный в Верхней Любовше Экологическое противостояние жителей деревни Верхняя Любовша и местного спиртзавода длится более пяти лет. Прекратить вредные выбросы в почву и воду пока не удалось ни селянам, ни надзорным органам. Недавно в борьбу за чистоту краснозоренской природы включились активисты общественной организации «Народный контроль». Общественники не добивались известности, их акции часто требуют скрытности.



Местный спиртзавод сбрасывает отходы на поля и в реку. Еще недавно такая вода попадала в водопровод. Теперь деревня запитана от дальней скважины и воду пить можно. Но не только это подвигло многих жителей выбыть из борьбы. Возмутившиеся люди получили от спиртовиков угрозы. Следы зловонной жидкости в поле видны там и тут. Красная жижа, высыхая, оставляет пятна грибка. На поля ее возят цистернами. Но к приезду съемочнойгруппы ГТРК «Орел» трактора с бочками с территории предприятия исчезли. Местные жители видели их в укромной ложбинке. Судя по всему, руководство спиртзавода преуспело не только в конспирации, но и в агентурной работе. Активист орловской региональной общественной организации «Народный контроль»: «Позвонил представитель Эконадзора по Орловской области Антонов и попросил помощи, чтобы найти трубу, где сливается неизвестное вещество, и из-за этого вещества речка краснее. Завод приостановлен, на поля неизвестное вещество не вывозится. Мы предполагаем, что из Эконадзора утекла информация о том, что едет проверка». С полей сомнительная жидкость стекает в овраг и устремляется в сторону реки. Запах от этого озерка, буквально, режет глаза. Десятки тонн зловонной жижи от реки Любовша отделяет рыхлая земляная насыпь. Один основательный осенний дождь, и отрава хлынет в водоем. В отсутствие экологов активистам остается вызвать на место полицию. Наряд из Красной Зари прибыл оперативно. Заявление о правонарушении полицейские приняли, и взяли на анализ пробу зловонной жидкости. Кстати, если вывоз отходов спиртзавода невозможен, то их по-старинке спускают в реку. Немудрено, что надзорные органы не нашли, каким образом и где это делается. Чтобы обнаружить секретную трубу, надо пройти коровьими тропами и знать, где искать. Этим материалом ГТРК «Орел» и общественная организация «Народный контроль» обращает внимание прокуратуры, полиции и следственного комитета на беспредел в Верхней Любовше.









Иван Суверин

12 сентября 2017 года







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